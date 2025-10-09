ماجد المصري ضيف شرف «عين العقل» بمشهد مفاجئ في مهرجان المهن التمثيلية المسرحي

شهد مسرح الهوسابير، مساء أمس الأربعاء، وضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، العرض المسرحي "عين العقل"، بينما كانت المفاجأة في ظهور الفنان ماجد المصري ضيفَ شرفٍ في العرض، وهو الظهور الذي لاقى تصفيقًا حادًا من الجمهور الذي ملأ القاعة عن آخرها.

وشهد العرض حضورًا خاصًا للفنان ماجد المصري، الذي لم يكتفِ بمشاهدة العرض من بين الجمهور في صالة المسرح، بل كان أيضًا ضيف شرف داخل العرض نفسه، حيث فاجأ الجميع بظهوره في مشهد على الخشبة، ما أشعل تصفيق الحاضرين الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة.

وعقب انتهاء العرض، أُعلنت نتائج تصويت الجمهور في مسابقة "The Best"، التي تُقام لأول مرة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان، حيث فاز وليد عبد الغني بجائزة أفضل ممثل، بينما حصلت ميرنا نديم على جائزة أفضل ممثلة، في تأكيد جديد على تفاعل الجمهور ودعمه للمواهب الشابة التي يقدمها المهرجان.

ويُعد عرض "عين العقل" أحد العروض التي تعكس تنوع المشاركات وقوة المنافسة الفنية في الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي يُقام برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان.