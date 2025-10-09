* السيناريست أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما: "نشكر الدولة على تدشين حق الأداء العلني للمؤلفين في أكتوبر 2025"

تحتفل جمعيتي "أبناء فناني مصر" و"مؤلفي الدراما" يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، بانطلاق حق الأداء العلني للمؤلفين وتفويض الجمعيتين قانونيًا لحماية حقوق مبدعيها من الفنانين.

يعبر السيناريست أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، عن سعادته بحلول عهد جديد لحماية المبدعين، موجهًا الشكر للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزير هشام عزمى رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنسقة شيرين جريس، مسئولة تنمية حق المؤلف والصناعات الإبداعية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"، وكل المثابرين القائمين عليه منذ سنوات، قائلاً: "الاحتفالية تشهد تدشين حق الأداء العلني لمؤلفي الدراما في مصر، وكذلك المخرجين ولفناني الأداء".

ويضيف "سلامة" في بيان صحفي صادر اليوم: "نشهد لحظة تحقيق حلم نسعى إليه؛ من أجل مبدعينا من مؤلفين ومخرجين وممثلين؛ لمَن هم على قيد الحياة أو مَن رحلوا عن دنيانا، فلهؤلاء جميعًا وبحسب القوانين والإتفاقيات الدولية حق فى الأداء العلنى وهذا ما نص عليه قانون حق المؤلف 82 لسنة 2002، وبعد توقيع عدد من البروتوكلات والعقود مع جمعيات شبيهة فى الخارج وشركات وسيطة متخصصة فى هذا الأمر نجحنا بفضل الله فى قطف أولى الثمار".

ومن المقرر تدشين حق الأداء العلني للمؤلفين؛ بحضور نخبة من الفنانين والكتاب والمخرجين، وعلى رأسهم: الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والدكتور حسام لطفي، أستاذ قانون الملكية الفكرية ومستشار الجمعيتين، وماضي توفيق الدقن، رئيس جمعية أبناء فناني مصر، والكاتب والسيناريست أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والمهندس هيثم شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفاز"".