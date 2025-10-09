الأمم المتحدة: 170 ألف طن من المساعدات الإنسانية في انتظار دخول قطاع غزة

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في جنيف، اليوم الخميس، عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي لإنهاء القتال في قطاع غزة، إن نحو 170 ألف طن من المساعدات الإنسانية في انتظار الدخول إلى القطاع.

وأضاف أنه بمجرد أن توافق السلطات الإسرائيلية، التي تسيطر على نقاط الدخول إلى منطقة الحرب، يمكن إدخال هذه المساعدات إلى المحتاجين، موضحًا أن الشحنات تتضمن أغذية وأدوية وخيمًا ومساعدات عاجلة أخرى.

وصرح المكتب، مطلع الأسبوع بأن السلطات الإسرائيلية إما لم توافق على دخول 45% من إجمالي قوافل المساعدات المسجلة أو أعاقت وصولها منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وأشار المتحدث، إلى أن إيصال المساعدات إلى المدنيين يتطلب فتح نقاط العبور وضمان سلامة تحرك عمال الإغاثة والمحتاجين، فضلًا عن إصدار تأشيرات للأفراد الأجانب والسماح بدخول المساعدات دون قيود.

وأوضح المتحدث، أنه يجب إنعاش القطاع الخاص في غزة في أسرع وقت ممكن للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية.