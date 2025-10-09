لوفيجار: تحديد موعد اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام 2025 قبل فترة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلن معهد نوبل النرويجي في أوسلو أن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام عقدت اجتماعها الأخير الاثنين الماضي، وذلك قبل يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.

وأكد المتحدث باسم المعهد إريك آشييم أن الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع "كان الأخير قبل الإعلان"، مشيرًا إلى أن القرار بشأن اسم الفائز قد تم اتخاذه "قبل فترة من الإعلان عن الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحركة حماس".

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن هذا الجدول الزمني يعني أن اختيار الفائز تم قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن عنه يوم الخميس، والذي شمل أيضًا عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس، في خطوة اعتبرها مراقبون إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا بعد عامين من الحرب المدمرة في القطاع.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن اللجنة، المكوّنة من خمسة أعضاء، تتخذ قرارها عادةً قبل أيام أو أسابيع من الإعلان الرسمي، وتعقد في اللحظات الأخيرة اجتماعًا نهائيًا لمراجعة الصياغات والتفاصيل التنظيمية.

وأوضح آشييم أن "اللمسات الأخيرة تم وضعها يوم الاثنين"، مؤكداً أنه "لن تعقد أي اجتماعات جديدة قبل الكشف عن الفائز يوم الجمعة في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت أوسلو".

ورداً على التكهنات التي ظهرت مؤخرًا حول احتمال تجميد الجائزة هذا العام بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، أكد المتحدث باسم المعهد: "سيكون هناك فائز هذا العام، ولا نية لتعليق الجائزة".

في المقابل، عاد اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الواجهة مجددًا، إذ يواصل منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي التأكيد أنه "يستحق جائزة نوبل للسلام"، معتبراً أن عدم منحه الجائزة سيكون "إهانة للولايات المتحدة"، وفقاً للصحيفة الفرنسية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن المؤرخ النرويجي أسلي سفين، المتخصص في تاريخ جوائز نوبل، نفيه بشكل قاطع أي علاقة بين اتفاق إسرائيل وحماس وبين قرار اللجنة لهذا العام، قائلاً: الاتفاق الأخير لا تأثير له على الإطلاق، لأن اللجنة كانت قد حسمت اختيارها مسبقًا".

وأضاف سفين "ترامب لن يفوز بالجائزة هذا العام، أنا واثق من ذلك بنسبة 100%، خاصة وأنه خلال فترة ولايته منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرية مطلقة في شنّ غارات على غزة، وقدم دعماً عسكرياً واسعاً لإسرائيل".

وشهدت دورة عام 2025 ترشيح 338 شخصية ومنظمة لجائزة نوبل للسلام، بعد أن كانت الجائزة في العام الماضي قد منحت إلى منظمة "نيهون هيدانكيو" وهي جمعية يابانية تضم ناجين من قصف هيروشيما وناغازاكي، تقديراً لجهودها الطويلة في مناهضة الأسلحة النووية.