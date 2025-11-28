 مانشستر سيتي يكشف موقف رودري من المشاركة أمام ليدز - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 7:28 م القاهرة
مانشستر سيتي يكشف موقف رودري من المشاركة أمام ليدز

وكالات
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 6:53 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 6:53 م

يواصل رودريجو هيرنانديز (رودري)، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الغياب بسبب مشكلة في أوتار الركبة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي، والتي جعلته يغيب عن ثماني مباريات.

وأُصيب اللاعب الإسباني في أوتار الركبة في 5 أكتوبر الماضي في مباراة ضد برينتفورد، وعاد لفترة وجيزة في 2 نوفمبر خلال الفوز على بورنموث ليشارك لبضع دقائق.

ومع ذلك، فقد انتكست مشكلته العضلية منذ ذلك الحين، ولن يشارك أيضًا في نهاية هذا الأسبوع ضد ليدز يونايتد.

وعلق بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي: "إنه ليس جاهزًا بعد"، وأضاف المدرب الإسباني: "لكنه ليس بعيداً عن العودة".

وفي جميع المسابقات، لم يتمكن رودري من لعب سوى ثماني مباريات هذا الموسم، بعد أن تعرض لتمزق في الرباط الصليبي لركبته في سبتمبر 2024 وغاب عمليًا عن معظم الموسم.


