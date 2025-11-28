ماكرون يعتزم تعميم حظر الهواتف المحمولة على المعاهد لمواجهة أزمة التعلم في فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يعتزم حظر استخدام الهواتف المحمولة في المعاهد الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل ضمن خطة للحد من "أزمة التعلم" في فرنسا.

وحظر الهواتف المحمولة في المدارس والمعاهد، هو من بين النقاط التي تعهد بها الرئيس الفرنسي في حملته الانتخابية.

ويعد هذا الحظر أحد بنود خطة من 3 مراحل، في مسعى لمواجهة التراجع في مستويات الانتباه لدى الشباب في الفصول الدراسية.

وقال ماكرون في زيارته لمنطقة "فوجس" شرق فرنسا اليوم "الكثير من هؤلاء الشباب يتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في المنازل، لذلك هم لا يقرؤون. يبلغ معدل استخدامهم لهذه مواقع 4 ساعات و20 دقيقة يوميا".

وتابع ماكرون في تصريحات نقلتها قناة "سي نيوز" الإخبارية "لدينا العديد من الشباب الذين أصبحوا مدمنين. لدينا شباب يصلون إلى الفصول الدراسية منهكين ويحتاجون إلى استخدام هواتفهم".

وإلى جانب حظر الهواتف المحمولة، تشمل المراحل الثلاث لمعالجة "ازمة التعلم"، الوقاية من قبل العائلات والمعلمين مع إعلاء أهمية القراءة، وتسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على الشاشات إلى حد الإدمان.

وأوضح ماكرون، "القراءة هي الحل الأمثل. قراءة الكتب ستجعلك أكثر ذكاء واستقلالية".

وبدأت فرنسا في عام 2018 تطبيق حظر شامل للهواتف المحمولة لأول مرة في المدارس الابتدائية والتكميلية، أي تلك التي لا يتجاوز أعمار التلاميذ فيها 14 إلى 15 عاما، بموجب قانون صادق عليه البرلمان.

ويتيح نفس القانون للمدارس الثانوية حظر الهواتف المحمولة لكن دون أن تكون ملزمة على ذلك.

وقال ماكرون اليوم: "لا نريد أي استخدام للهواتف المحمولة في المعاهد الثانوية. ولنكن واضحين، هذا ليس المكان المناسب الذي تتعلم فيه وتتواصل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي في نفس الوقت".