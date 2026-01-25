ترامب: استولينا على نفط فنزويلا المصادر من الناقلات وسنكرره في مصاف أمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على نفط الناقلات الفنزويلية وصادرته، مشيرا إلى أنه سيتم تكريره في مصاف أمريكية.



وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لنكن واضحين.. ليس لديهم أي نفط.. نحن نأخذ النفط"، وأضاف أن النفط يجري تكريره في "أماكن مختلفة" منها مدينة هيوستن.

يأتي هذا التصريح بعد أن صادر الجيش الأمريكي سبع ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا كجزء من حملة استمرت شهرا للسيطرة على تدفقات النفط من كراكاس.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يسمح ببيع النفط الفنزويلي إلى الصين، ولكن ليس بالأسعار "المخفضة" التي حددتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في وقت سابق، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الصين فقدت إمكانية الوصول إلى النفط الفنزويلي، لكنها لا تزال تشتري النفط من روسيا وإيران. في غضون ذلك، أكد وزير الطاقة كريس رايت أن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل.



وصرح ترامب سابقا بأن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، وسيباع بأسعار السوق، وأن الأموال التي تجنى منه ستفيد شعبي فنزويلا والولايات المتحدة.