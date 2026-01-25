البيت الأبيض يرد على الانتقادات الموجهة لصورة ترامب الغريبة في جرينلاند

رد البيت الأبيض على الانتقادات الساخرة الموجهة لصورة مركبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة جرينلاند.



وكتب البيت الأبيض على منصة "إكس": "لا يهتم البطريق بآراء أولئك الذين لا يستطيعون الفهم".



ونشر البيت الأبيض في وقت سابق، صورة لترامب مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة غرينلاند على منصة "إكس"، وعلق عليها: "عانقوا البطريق".



وأثارت الصورة سخرية رواد مواقع التواصل حيث علق بعضهم عليها بصور أخرى للدب القطبي يلاحق ترامب.



وكانت إدارة ترامب تحاول إظهار رغبة غرينلاند في الانضمام إلى الولايات المتحدة رغم أن طيور البطريق لا تعيش في غرينلاند، ووجود أحدها يتجول مع ترامب يعني أن الولايات المتحدة تعتزم ضمها.



يذكر أن ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند. مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".

كما وعد ترامب، في حديث صحفي، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.