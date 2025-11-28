سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحيا نادي الزمالك ذكرى ميلاد أحد نجومه السابقين وأساطير الكرة المصرية، وهو الراحل حمادة إمام.

وتوفي إمام قبل 9 سنوات، لكنه يظل رمزا تاريخيا داخل نادي الزمالك كأحد أبرز من ارتدوا القميص الأبيض على مستوى المهارة والالتزام بالإضافة لمسيرة من العمل الإداري.

وقال الزمالك عبر حسابه الرسمي على "إكس": "ترك بصمة لا تُمحى من قلوب عشاق الزمالك.. اليوم تحل ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام أسطورة الملكي عبر التاريخ.. رحم الله ثعلب الكرة المصرية".

وكان حمادة إمام قد مثل الزمالك ومنتخب مصر لسنوات طويلة، وترك إرثا طيبا ممثلا في نجله حازم إمام الذي دافع عن ألوان الأبيض أيضا وحقق معه العديد من البطولات والألقاب أهمها دوري أبطال أفريقيا، والتي لم يحصدها الفريق منذ آخر لقب عام 2002، وكذلك السوبر الأفريقي والدوري وكأس مصر.