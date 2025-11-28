 ترك بصمة لا تُمحى.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أسطورته السابق - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 7:28 م القاهرة
ترك بصمة لا تُمحى.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أسطورته السابق

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 6:52 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 6:52 م

أحيا نادي الزمالك ذكرى ميلاد أحد نجومه السابقين وأساطير الكرة المصرية، وهو الراحل حمادة إمام.

وتوفي إمام قبل 9 سنوات، لكنه يظل رمزا تاريخيا داخل نادي الزمالك كأحد أبرز من ارتدوا القميص الأبيض على مستوى المهارة والالتزام بالإضافة لمسيرة من العمل الإداري.

وقال الزمالك عبر حسابه الرسمي على "إكس": "ترك بصمة لا تُمحى من قلوب عشاق الزمالك.. اليوم تحل ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام أسطورة الملكي عبر التاريخ.. رحم الله ثعلب الكرة المصرية".

وكان حمادة إمام قد مثل الزمالك ومنتخب مصر لسنوات طويلة، وترك إرثا طيبا ممثلا في نجله حازم إمام الذي دافع عن ألوان الأبيض أيضا وحقق معه العديد من البطولات والألقاب أهمها دوري أبطال أفريقيا، والتي لم يحصدها الفريق منذ آخر لقب عام 2002، وكذلك السوبر الأفريقي والدوري وكأس مصر.


