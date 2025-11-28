- استعراض للمراحل العمرية المختلفة لأم كلثوم.. وملاحظات على أداء الماكير الخاص بمنى زكى

- الفيلم يشارك فى الدورة الحالية للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش

استعدادًا لطرحه فى دور العرض 10 ديسمبر المقبل، كشف صناع فيلم «الست» للمخرج مروان حامد عن البرومو الأول، والذى ظهرت فيه لأول مرة شخصية أم كلثوم بمراحل عمرها المختلفة، والتى تجسدها الفنانة منى زكى، وهو ما استقبله الجمهور بردود أفعال متباينة، فرغم الاهتمام الشديد بالتجربة وانتظارها لمعرفة كيف سيتم تقديم كوكب الشرق أم كلثوم بعد 50 سنة من رحيلها، إلا أن كثيرًا من رواد مواقع التواصل أبدوا ملاحظات على الشكل الخارجى الذى تظهر به منى زكى، خاصة فى المرحلة المتقدمة لأم كلثوم، حيث أكدوا أن الماكير لم يكن موفقًا، وأظهرها بصورة بعيدة كل البعد عن كوكب الشرق.

فى المقابل كان لافتا للنظر ظهور عدد كبير من النجوم ضيوف شرف بالفيلم، ومنهم: أحمد حلمى، كريم عبدالعزيز، أمينة خليل، نيللى كريم، عمرو سعد، أحمد داوود، تامر نبيل، أحمد رضوان، سيد رجب، أحمد خالد صالح، محمد فراج، أحمد أمين، صدقى صخر، وآسر ياسين، طه دسوقى، وعلى صبحى، وأمير المصرى.

وكانت أنباء تداولت العام الماضى، مع بداية التصوير، أنه تم استبعاد الماكير الخاص بالعمل، واستبداله بآخر، لاعتراض صناع العمل على الماكياج الخارجى للشخصيات.

«الست» يقدم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم «كوكب الشرق»، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات فى حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التى كان لها أثر كبير فى مسيرتها، وهو من تأليف أحمد مراد، وجُرى تصويره على مدى 6 أشهر، فى عدة أماكن مُختلفة منها الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وأحد مسارح وسط القاهرة.

صناع الفيلم أكدوا خلال البرومو أن العمل مستوحى من القصة الحقيقية لأم كلثوم، وهو ما أوحى للبعض أن بعض الأحداث قد تكون من خيال المؤلف أو غير متفق عليها تاريخيًا وقد تثير حالة من الجدل عند عشاق أم كلثوم.

البرومو أيضًا كشف عبر مجموعة من الجمل عن الصورة التى يرى بها صناع الفيلم أسطورة أم كلثوم، ومنها: «كل زمن له أسطورة - امرأة ألهمت أمة - من رمز لأسطورة غنت فسمعها العالم - تحدى هزم المستحيل - 6 عصور على القمة - حاربت بصوتها - إنها خارج الزمن» (والتى نشرت فى صحيفة الجارديان)، وغيرها من الجمل التى جاءت على لسان الشخصية ضمن الأحداث، ومنها: «آن الأوان للمرأة المصرية يكون لها دور وتقوم به – آن الأوان الناس تعرف إحنا مين - أنا لسه قدامى ألف أغنية - أنا مش عايزة أبقى أهم مطربة بس - عارفة إن انا هنجح».

قبل طرح الفيلم فى دور العرض، اختار صناع «الست» عرضه فى قسم «العروض الاحتفالية» بالدورة الـ 22 من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، والتى انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، وذلك بعد عام من عرض 18 دقيقة منه فى المهرجان نفسه، ضمن فعاليات برنامج «ورشات الأطلس»، والتى حصل منها على دعم.

يعرض المهرجان فى قسم «العروض الاحتفالية» إلى جانب فيلم «الست» كلًا من: فيلم الافتتاح «سلك الرجل الميت» إخراج غوس فان سانت، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ «صوفيا» إخراج ظافر العابدين، من تونس، والمملكة المتحدة، وهو من بطولة جيسيكا براون فيندلى، وظافر العابدين، وجوناثان هايد، وقيس الستى، وهبة عبوك، ومايا سيلين غربى، فى عرضه العالمى الأول؛ فيلم «فرانكشتاين» إخراج جييرمو ديل تورو، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ «هامنت» إخراج كلوى تشاو، من المملكة المتحدة؛ «العودة إلى الوطن» إخراج نيراج غيوان، من الهند؛ «زنقة مالقة» إخراج مريم التوزانى، من المغرب، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا؛ «حياة خاصة» إخراج ريبيكا زلوتوفسكى، من فرنسا؛ بالإضافة إلى فيلم الاختتام «فلسطين 36» إخراج آن مارى جاسر، من فلسطين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، والنرويج، وقطر، والسعودية، والأردن، من بطولة هيام عباس، كامل الباشا، ياسمين المصرى، جلال الطويل، روبرت أرامايو، صالح بكرى، وظافر العابدين، وجيريمى آيرون.