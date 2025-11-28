العروض المصرية تخطف الأضواء فى مهرجان شرم الشيخ المسرحى الدولى

- قبل نهاية العالم بدقيقة» يقدم الحرب بعيون جندى ينجو وحده والجمهور يصفق لأداء الوحش



خطفَت العروض المصرية الأضواء فى الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، الذى يُقام هذا العام تحت اسم الفنانة القديرة إلهام شاهين، حيث قدّم المعهد العالى للفنون المسرحية ثلاثة عروض مميزة حظيت بإقبال جماهيرى لافت، إلى جانب مشاركة لافتة فى مسابقة مسرح الطفل.

فى مسابقة العروض الكبرى، قدّم طلّاب المعهد عرضهم «الوحش» الذى نال تحية حارة من الجمهور استمرت عدة دقائق.

يستند العرض إلى قصة المخترع دكتور فيكتور فرنكنشتاين الذى يصنع كائنًا من أشلاء بشرية، لكن المخلوق ــ الذى بدا غريب المظهر ــ يهرب حاملًا معه دفترًا يتيح له تصنيع مخلوقات جديدة.

ومع تطور الأحداث، يتحول الكائن من ضحية غير مفهومة إلى «وحش» صنعه المجتمع قسرًا بسبب الرفض والسخرية وعدم قبول الآخر، فى طرح درامى عميق لثيمة الإنسانية والهشاشة.

العرض من بطولة: سعيد سالمان، عبد الفتاح الدبركى، نيلى الشرقاوى، أحمد الرمادى، محمد حسن، مصطفى منير، وهبة الكومى.

دراماتورج وإخراج: محمد عادل.

وفى مسابقة المونودراما، جاء عرض «قبل نهاية العالم بدقيقة» ليقدّم رؤية مكثفة لمعنى البقاء وسط أهوال الحرب.

تدور الأحداث حول جنديين: أحدهما ينجو من الموت بعد إبادة كتيبته، والآخر متمسك بواجبه رغم الخطر.

ويبلغ العرض ذروته بعرض مرئى يستعرض الحروب الكبرى عبر التاريخ وصولًا إلى ما يحدث فى غزة وأوكرانيا، ما أثار تفاعلاً قويًا من الجمهور الذى تلقى الرسالة باعتبارها إنذارًا ضد عبث الحروب التى لا يدفع ثمنها سوى الإنسان.

بطولة: أبانوب بحر، وبمشاركة صوتية لكل من سعيد سالمان، عبد الرحمن الزايدى، عادل يوسف، وأحمد مجدى.

تأليف وإخراج: ماركو نبيل.

وفى مسابقة عروض الشارع والفضاءات غير التقليدية، جاء عرض «الأولاد الطيبون يستحقون العطف» ليقدّم حكاية مؤثرة تدور داخل مستشفى أمراض عقلية فى الاتحاد السوفيتى سابقًا.

يُحتجز «ألكسندر» بسبب أفكاره المعارضة، ويُجبر على الاعتراف بأن معتقداته «أعراض مرض»، بينما يتعرض ابنه «ساشا» للتعذيب لإعادة تأهيله.

ورغم الضغط النفسى، يصمد الأب حتى تأتى لحظة لقائه بابنه كذروة للمقاومة والانتصار للحرية.

العرض بطولة: عبد الرحمن مصطفى، أحمد عونى، مروان السكرى، فرح المحمدى، نوار سامح.

دراماتورج وإخراج: محمد أيمن.

وفى مسابقة مسرح الطفل والنشء، شاركت فرقة الأحلام المسرحية بعرض «الجميلة والوحش» الذى أعاد صياغة القصة الشهيرة برؤية جديدة تجعل الخير لا يهزم الشر فقط، بل يحوّله إلى الأفضل.

شهد العرض إقبالًا كبيرًا من الصغار والكبار، وحضرت الفنانة جنات العرض برفقة طفلتيها، حيث أشادت بالمستوى الفنى وتفاعل الصغار معه.

العرض من بطولة: أمير عبد الواحد، حور تامر، أحمد بيلا، شريهان الشاذلى، بولا ماهر، فاطمة النوبى، محمد جوبا، أبانوب لطيف، أحمد مجدى، لبنى المنسى.

إخراج: حازم القاضى، وإشراف: د. عبير فوزى.