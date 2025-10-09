وزير خارجية ألمانيا: اجتماعات باريس بشأن غزة ستناقش إنشاء قوات حفظ سلام

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الخميس، إن اجتماعات باريس بشأن غزة ستناقش إنشاء قوات حفظ السلام، ووضع إطار قانوني، وعدم تشكيل حركة "حماس" تهديداً، معتبراً أنها "أمور ضرورية في مستقبل القطاع"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة "وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بسرعة، فالناس بحاجة إلى آفاق إعادة الإعمار".



يعقد في باريس، الخميس، اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية بشأن غزة، أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه سيتيح "تحديد آليات التزام جماعي" نحو "تفعيل" الدولة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية بها أخيرا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الخميس، غداة لقاء في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني.

وقالت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصا "قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية".