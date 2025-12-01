ناشدت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، الجمهور بتقديم أي معلومات تساعد في العثور على الشخص المسئول عن إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص، ثلاثة من بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر خلال تجمع عائلي في قاعة مناسبات في مدينة ستوكـتون.

وقالت هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب رئيس شرطة مقاطعة سان واكين، إن الأطفال الذين قُتلوا في إطلاق النار أمس السبت تراوحت أعمارهم بين 8 و9 و14 عاما. وأضافت أن شابا يبلغ من العمر 21 عاما قُتل أيضا في الهجوم الذي وقع بقاعة مناسبات في مدينة ستوكتون.

وأكدت برنت أن الشرطة تواصل البحث عن المشتبه بهم المحتملين، ولم يتم القبض على أحد حتى الآن

وأوضحت برنت خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد في موقع الحادث: "كانت هذه حفلة عيد ميلاد لطفل صغير، وحقيقة وقوع هذا الحادث مؤلمة للغاية."

وناشد المسئولون المحليون الجمهور لتقديم المساعدة، فيما لا يزال المحققون يعملون أيضا على تحديد الدافع المحتمل للجريمة.

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة 6 مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي) داخل قاعة المناسبات، التي تتشارك في موقف سيارات مع عدد من المتاجر الأخرى.