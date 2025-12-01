الدول الإفريقية في مؤتمر بالجزائر تسعى للحصول على الاعتراف بجرائم الاستعمار

سعى قادة أفارقة، اليوم الأحد، من أجل الحصول على الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت في عهد الاستعمار وتجريمها ومعالجتها من خلال دفع تعويضات.

وفي مؤتمر بالجزائر، اجتمع دبلوماسيون وقادة لدفع قرار للاتحاد الأفريقي تم إقراره في اجتماع عُقد في وقت سابق هذا العام يدعو إلى تحقيق العدالة وتقديم التعويضات لضحايا الاستعمار.

في كلمته الافتتاحية، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن تجربة الجزائر تحت الحكم الفرنسي تؤكد الحاجة إلى السعي للحصول على تعويضات واسترداد الممتلكات المنهوبة.

وأضاف أن من شأن إنشاء إطار قانوني في هذا الصدد أن يضمن ألا يتم النظر إلى التعويضات "كهدية أو معروف."

وشدد عطاف على أن "لإفريقيا الحق في المطالبة بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم التي ارتُكبت ضد شعوبها خلال الفترة الاستعمارية، وهي خطوة أولى لا غنى عنها لمعالجة عواقب تلك الحقبة، التي لا تزال دول وشعوب القارة الأفريقية تدفع ثمنها الباهظ من حيث الإقصاء والتهميش والتخلف."