إسرائيل تمنع ناشطي أسطول الحرية من لقاء محاميهم

منعت إسرائيل ناشطي تحالف "أسطول الحرية" من لقاء محاميهم، بعدما احتجزتهم بشكل غير قانوني عقب إيقافهم في المياه الدولية أثناء إبحارهم لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال تحالف "أسطول الحرية"، الخميس، إن محامي مركز "عدالة" الإسرائيلي لحقوق الإنسان، الذي يتولى الإجراءات القانونية للأسطول أكدوا نقل الناشطين إلى سجن كتسيعوت جنوب البلاد.

وأشار في بيان إلى أن المحامين الذين يمثلون الناشطين لم يُسمح لهم بإدخال هواتفهم المحمولة إلى ميناء أسدود، ومُنعوا من التواصل مع جميع الناشطين المحتجزين البالغ عددهم 145.

وذكر التحالف أنه من المتوقع مثول محتجزي الأسطول أمام المحكمة خلال يومين.

وأضاف أن محامي مركز "عدالة" الحقوقي قدموا رسميا طلباتهم لحضور جميع جلسات المحكمة.

والأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تعرض "أسطول الحرية" المتجه إلى القطاع الفلسطيني لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية، عقب أيام من هجومه على "أسطول الصمود".

وانطلق "أسطول الحرية"، الذي يضم 11 سفينة قبل أيام، وعلى متنه ناشطون مدنيون ومساعدات إنسانية للقطاع المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وقبل أسبوع، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​