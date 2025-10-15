بعثة الاتحاد الأوروبي عند معبر رفح: ما زلنا في وضع استعداد للانتشار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت البعثة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بمراقبة الحدود بين غزة ومصر، إنها في "وضع استعداد"، عقب تقارير تفيد بإمكانية تأجيل إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح متحدث باسم منسقة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، اليوم الأربعاء، أن البعثة "مازالت مستعدة لنشرها في معبر رفح لدعم خطة السلام في غزة بمجرد أن تسمح الظروف".

ولم يحدد المتحدث ماهية هذه الظروف.

وكانت كلاس قد أعلنت في وقت سابق أن المهمة ستستأنف عملها اليوم الأربعاء.

وجدد المتحدث دعوة الاتحاد الأوروبي "لجميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير"، بما في ذلك إعادة فتح نقاط العبور ودخول المساعدات الإنسانية.

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، قد يظل معبر رفح مغلقًا حتى تسلم حماس جثث جميع الرهائن.