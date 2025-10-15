مصادر في غزة: مؤشرات إعدام ودهس بجثامين شهداء سلمها الاحتلال

نقلت وكالة سما الفلسطينية عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها إن عددا من جثامين الشهداء الذين سلمهم الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، كانت معصوبة الأيدي والعينين، ما يشير إلى احتمال تعرضهم لعمليات إعدام ميداني قبل استشهادهم.

وأوضحت المصادر الطبية في غزة أن آثارًا لجنازير دبابات ظهرت على بعض الجثامين، مما يرجح أن بعض الشهداء قتلوا دهسا بآليات عسكرية إسرائيلية خلال العمليات الميدانية.

وذكرت الطواقم الطبية في غزة أن الجثامين تخضع حاليا للفحص والتوثيق من قبل الجهات المختصة، تمهيدا لتسليمها إلى ذويها ودفنها وفق الأصول.

وأمس الثلاثاء، قالت السلطات الصحية المحلية في غزة لوكالة "رويترز" إن الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء الحرب وصلت إلى القطاع بعد تسليم إسرائيل لها.

وقالت مصادر إن الجثامين وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة، مشيرة إلى أن عددها 45.

ولا تزال إسرائيل تحتجز مئات الجثامين لفلسطينيين قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جثامين مقاتلين شاركوا في الهجوم والحرب التي تلته.