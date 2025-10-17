أعلن المهندس هيثم الحريري، نجل السياسي الراحل أبو العز الحريري وعضو مجلس النواب السابق، اعتزامه التقدم بطعن قضائي أمام مجلس الدولة يوم السبت المقبل، اعتراضًا على إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 – ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية – الكشوف المبدئية لأسماء المرشحين على المقاعد الفردية، والتي خلت من اسمه «لسبب غير معلوم»، بحسب تعبيره.

وقال "الحريري" في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الخميس، إنه فوجئ باستبعاده رغم أن اللجنة تسلمت كافة أوراق ترشحه، وحصل على رمز “الراديو” بموجب مستند رسمي، وذلك منذ اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح على مقعد الفردي بالدائرة الرابعة التي تضم مينا البصل ومحرم بك في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الإعلان شمل ترشح 10 أسماء فقط في الدائرة.

كانت اللجنة قد تلقت 97 طلب ترشح بالنظام الفردي من مرشحين حزبيين ومستقلين، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك وفقًا لكشوف المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية – الكائنة بمجمع محاكم المنشية – توافد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب على مدار أسبوع عمل، بدءًا من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بعد إتمامهم إجراءات الكشف الطبي.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أصدرت القرار رقم 44 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجان وتحديد مهام متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، على أن يتم خلال عملية تلقي الطلبات التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وتسليمها إلى لجان فحص طلبات الترشح، وذلك وفقًا لقرار الهيئة رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته.

كما نص القرار على إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشوف أسماء المرشحين المقبولين بالنظامين الفردي والقوائم بعد عرضها بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح، ثم إعلان القائمة النهائية لمرشحي النظامين في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة بها، وذلك عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.