إدخال 17 شاحنة وقود وغاز من معبر رفح لإغاثة قطاع غزة

أدخلت الجهات المختصة بمعبر رفح البري في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، كميات من الوقود وغاز الطهي في طريقها إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن جهود دعم وإغاثة قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص بمعبر رفح، أن 12 شاحنة سولار و5 شاحنات غاز للاستخدامات المنزلية تم إدخالها اليوم، وتوجهت جميعها إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وأشار المصدر، إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الأحد الماضي بلغ 7206 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية مخصصة لأهالي قطاع غزة.

وأوضح أن هذه الشاحنات نقلت نحو 55 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، في حين بلغ عدد شاحنات الوقود التي أُدخلت إلى قطاع غزة منذ التاريخ ذاته 42 شاحنة فقط، حملت أكثر من 1300 طن من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات، إضافة إلى 5 شاحنات غاز.

ووفقًا لإحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى توقف دخول المساعدات من الجانب المصري في 27 مارس الماضي، تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة عبر معبر رفح، شملت 28 ألفا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفا و345 طن سولار، و1266 طن بنزين، لدعم احتياجات القطاع الإنسانية والطبية.