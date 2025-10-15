سفير إسرائيل الجديد يقدم أوراق اعتماده لملك البحرين

أعلن سفير إسرائيل الجديد لدى المنامة شموئيل ريفال، الأربعاء، تقديم أوراق اعتماده لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال ريفال بتدوينة على منصة "إكس": "يشرفني أن أقدّم أوراق اعتمادي إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إيذانًا بالانطلاق الرسمي لمهمتي سفيرا لدولة إسرائيل".

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني تسلم نهاية أغسطس نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد شموئيل ريفيل.

ويعد ريفيل، ثاني سفير لإسرائيل في البحرين منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين في العام 2020.

وكانت البحرين أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل في سبتمبر 2020، وعينت خالد الجلاهمة أول سفير للمنامة في تل أبيب، في أغسطس 2021، فيما عينت إسرائيل آيتان نائيه، سفيرا لها بالبلد الخليجي في ديسمبر منذ ات العام.

وفي 2 نوفمبر 2023 أعلنت البحرين أن السفير الإسرائيلي غادر البلاد، وقررت عودة سفيرها من تل أبيب ووقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

وأوضحت المنامة في حينه أن هذا الموقف "تأكيد للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وعقب ذلك، أوضح مركز الاتصال البحريني (رسمي) أن "الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب توقف منذ عدة أسابيع".

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت آنذاك إنها "لم يصلها أي إعلان أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بشأن عودة سفيرَي هاتين الدولتين إلى بلديهما"، وأضافت بأن "العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستقرّة".