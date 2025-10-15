سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الإندونيسية، الأربعاء، ثوران بركان "ليوتوبي لاكي-لاكي" في إقليم "نوسا تنجارا الشرقية".

وأوضح مركز علم البراكين وتقليل المخاطر الجيولوجية الإندونيسي، أن الرماد البركاني والدخان الناجمين عن الانفجارات وصلا إلى ارتفاع نحو 10 كيلومترات.

ولفت المركز في بيان، إلى أن الغيوم البركانية اتجهت نحو الشمال والشمال الشرقي.

ورفعت السلطات مستوى التحذير إلى الدرجة الثالثة، بسبب ثوران البركان، وطلبت من سكان المناطق القريبة عدم الاقتراب من المكان، وارتداء كمامات بسبب الرماد.

ويُعرف بركان "ليوتوبي لاكي-لاكي" الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترًا في المنطقة، مع "جبل لووتوبي بيرمبوان"، باسم البركانين التوأمين.

وتضم إندونيسيا، الواقعة ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ لمنطقة الزلازل والبراكين، حوالي 130 بركانا نشطا.

وكان بركان "لووتوبي لاكي-لاكي" قد تسبب في مصرع 9 أشخاص وإصابة عشرات آخرين عند ثورانه في نوفمبر 2024.