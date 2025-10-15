وجّه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة عاجلة إلى إدارة النادي الأهلي، مطالبًا بسرعة حسم ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الذين تقترب عقودهم من الانتهاء، لتجنب الدخول في أزمات مفاجئة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»:«الأهلي لسه ما بدأش التفاوض مع اللاعبين اللي عقودهم قربت تخلص، وده تأخير كبير جدًا، لازم الإدارة تبدأ التفاوض بسرعة سواء لتجديد العقود أو لحسم موقف اللاعبين اللي مش هيكملوا».

وأضاف: «هتبدأ دلوقتي الأخبار تطلع إن أحمد عبدالقادر بيجهز عروض بديلة.. طبيعي جدًا، هيجيله أكتر من عرض محلي سواء من الزمالك أو بيراميدز أو سيراميكا أو البنك الأهلي، وده طبيعي جدًا في ظل تألقه».

وتابع شوبير: «نفس الكلام بينطبق على حسين الشحات وأليو ديانج، الاتنين أكيد هيجيلهم عروض قوية لو الأهلي ما تحركش بسرعة».

وختم حديثه مؤكدًا:

«أتمنى من إدارة الأهلي إنها تخلص الملف ده بدري بدري، لأن الاستقرار أهم حاجة في الفريق خصوصًا قبل المراحل الحاسمة من الموسم».