أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و177 ألفا و370 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و177 ألفا و370 فردا، من بينهم 1140 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11396 دبابة، و23685 مركبة قتالية مدرعة، و34809 نظام مدفعية، و1556 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 430 طائرة حربية، و347 مروحية، و86476 طائرة مسيرة، و4024 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و68813 من المركبات وخزانات الوقود، و4012 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.