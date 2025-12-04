ليفربول يحيي ذكرى جوتا في يوم ميلاده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحيا نادي ليفربول الإنجليزي ذكرى نجمه البرتغالي السابق ديوجو جوتا والذي كان قد توفي في حادث سير في وقت سابق هذا العام.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على "إكس" تذكارا للاعب مؤكدا أن اليوم يوافق عيد ميلاده التاسع والعشرين.

وكتب النادي قائلا: "كل حبنا، وتعاطفنا وصلواتنا، فلتكن مع ذوجته روت، وأطفاله، ووالديه، وكل عائلته وأصدقائه وكذلك بالنسبة لشقيقه أندري".

وتابع بطل الدوري الإنجليزي: "للأبد في قلوبنا، لاعبنا رقم 20".

وكان جوتا قد توفي في حادث سير رفقة شقيقه أندري سيلفا يوم 3 يوليو الماضي، علما بأنه كان قد لعب 182 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 65 هدفا وصنع 26 هدفا في جميع المسابقات.

وفاز النجم الراحل في مسيرته مع ليفربو بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.