رئيس التمثيل التجاري ووزير الطاقة البوسني يناقشان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

استقبل الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، فيدران لاكيتش وزير الطاقة والتعدين والصناعة في البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، وذلك بمقر التمثيل التجاري المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبحسب بيان الجهاز، اتفق كلا من الشريف والوزير البوسني خلال اللقاء أن حجم التبادل التجاري والاستثماري الحالي بين مصر والبوسنة لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة ولا إلى الإمكانيات والفرص المتاحة في الجانبين، مشدداً على أهمية العمل المشترك لرفع معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما.

وقد بلغت الصادرات المصرية إلى البوسنة عام 2024 نحو 51 مليون دولار، وتمثلت أهم المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق البوسني في النحاس ومنتجاته، الألومنيوم، الخضروات والفاكهة، مواد البناء، الملابس الجاهزة، الملح، والزجاج ومنتجاته، وهو ما يعكس تنوع القدرة الإنتاجية المصرية، مع التأكيد على ضرورة العمل لزيادة هذا الحجم بما يتناسب مع احتياجات السوق البوسني والفرص التصديرية المتاحة.

كما تمت مناقشة إمكانية مشاركة الشركات المصرية في المناقصات المطروحة في البوسنة في إطار ٧١ مشروعاً حكومياً تقدر قيمتها بنحو ٤ مليار دولار، حيث تم التأكيد على حرص الجانب المصري على تشجيع الشركات الوطنية – العامة والخاصة – على دراسة هذه الفرص والمشاركة فيها، بما يسهم في تعزيز وجود الشركات المصرية في سوق البوسنة والهرسك.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، استعرض الشريف الفرص المتاحة في السوق المصري، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة رئيسية للقارة الأفريقية، وأن القطاع الخاص في البلدين يمكن أن يلعب دوراً محورياً في إقامة شراكات استثمارية مشتركة تستهدف أسواق دول الجوار والأسواق الإقليمية، مع التطلع للتعاون في مجال الاستثمارات المشتركة في مشروعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

وفي مجال التجارة، تم التأكيد على أهمية مشاركة الشركات البوسنية في المعارض المصرية المتخصصة، وخاصة المعارض الخاصة بالمنتجات الغذائية والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب حث مجتمع الأعمال المصري على المشاركة الفعّالة في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تُقام في البوسنة، بما يسهم في التعريف بالمنتجات المصرية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات في البلدين.

كما تناول اللقاء بحث إمكانية التعاون في إنشاء منطقة صناعية بوسنية في مصر، وأخرى صناعية مصرية في البوسنة، بما يتيح توطين سلاسل القيمة الصناعية وزيادة الاعتماد المتبادل في مجالات الإنتاج والتصنيع والخدمات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنشطته التقليدية والمتجددة.

واتفق الجانبان على تنظيم اجتماع موسّع لمجتمع الأعمال في البلدين في القريب العاجل، بالتنسيق بين التمثيل التجاري المصري ومكتب الوزير البوسني والجهات المعنية في البوسنة والهرسك.

حضر اللقاء كل من ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك لدى جمهورية مصر العربية، ومستشاري وزير الطاقة والتعدين والصناعة، وكل من الوزير المفوض التجاري نهى كمال مدير إدارة شئون أوروبا، والسكرتير الثاني التجاري مصطفى نجيب بإدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري المصري.