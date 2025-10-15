 إصابة القيادي مروان البرغوثي بكسور في أضلاعه إثر ضربه بسجون إسرائيل - بوابة الشروق
إصابة القيادي مروان البرغوثي بكسور في أضلاعه إثر ضربه بسجون إسرائيل

إسطنبول / الأناضول
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:23 م

كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأربعاء، عن إصابة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي بكسور في أضلاعه جراء تعرضه لاعتداء بالضرب بسجون إسرائيل، منتصف سبتمبر الماضي.

وقال المكتب التابع لحركة حماس على قناته في تلجرام، إن "الأسير مروان البرغوثي تعرّض للاعتداء بالضرب أثناء نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو في منتصف شهر سبتمبر".

وأضاف أن البرغوثي "فقد الوعي وتعرض لكسر في 4 أضلاع نتيجة ضربه من قبل وحدة قمع السجون الإسرائيلية".

ويعد البرغوثي من أبرز الشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة في الشارع الفلسطيني، ويقضي خمسة أحكام بالمؤبد في السجون الإسرائيلية منذ 2002 بتهم تتعلق بـ"انتفاضة الأقصى" التي اندلعت في خريف 2000.

وفي أغسطس الماضي، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانة الأسير البرغوثي وهدده بالقول "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا" وفق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية.

