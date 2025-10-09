الأب بطرس دانيال يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على صحته

حرص الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، بمرافقة الأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، على زيارة الكابتن حسن شحاته لاعب الزمالك ومدرب المنتخب الوطني الأسبق، بمستشفى الناس، من أجل الاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

رحّب الكابتن حسن شحاتة بهذه الزيارة وما تحمله في طياتها من وحدة النسيج المصري، والترابط التاريخي بين المصريين.

كان في استقبالهم بالمستشفى نجله كريم حسن شحاتة، والكابتن محمود أبو رجيله، وكابتن أمير عزمي مجاهد نجما نادي الزمالك.

وأهدى الأب بطرس والأب فيليب للكابتن حسن شحاتة لوحة من الصدف تحمل بداخلها آيات من سورة الفلق.