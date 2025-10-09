الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط دوار المنارة وسط مدينة الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال دوار الصحة القريب، في محاولة لمنع المواطنين من الاقتراب من شارع بئر السبع، حيث اقتحم العشرات من المستوطنين الشارع بحماية عسكرية مشددة، بزعم زيارة قبر ديني قديم في المنطقة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت أصحاب المحال التجارية في محيط باب الزاوية وشارع بئر السبع على إغلاق محالهم التجارية، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة منذ ساعات العصر، استعدادًا لاقتحام المستوطنين.

وشمل الإغلاق أجزاء واسعة من باب الزاوية، وشارع واد التفاح، وامتد ليطال منطقة دوار الصحة، وسط حالة من التوتر والقلق في صفوف المواطنين، نتيجة تصاعد الاعتداءات المتكررة للمستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

ويسبب هذه الإجراءات الاحتلالية، تشهد شوارع مدينة الخليل أزمة مرورية خانقة.