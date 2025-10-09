تقدم دار الأوبرا المصرية، مساء السبت، سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفونى، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف الفلوت سامى جونيون وذلك فى الثامنة مساء، على المسرح الكبير.

يأتى الحفل تجسيدا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على جوانب من كنوز الإبداع العالمى ويتضمن عدد من الأعمال الكلاسيكية الهامة منها البولونيز من أوبرا أوجين أونيجين لـ تشايكوفسكى، كونشيرتو الفلوت لـ آرام خاتشوريان، السيمفونية الثامنة لـ ديفورجاك.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى يعمل على تقديم سلاسل حفلات نوعية تضم مختارات من المؤلفات العالمية لإلقاء الضوء على ملامح الموسيقى الكلاسيكية التى تعد أحد أهم ألوان الفنون الجادة.