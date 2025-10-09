 احتفال خاص بتأهل المنتخب لكأس العالم في ستاد القاهرة - بوابة الشروق
احتفال خاص بتأهل المنتخب لكأس العالم في ستاد القاهرة

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 3:32 م

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تنظيم احتفالية كبيرة، في استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026 رسميًا بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «سيتم تنظيم احتفالية كبيرة في استاد القاهرة يوم الأحد المقبل على هامش مباراة غينيا بيساو في ختام مشوار التصفيات الإفريقية».

وأضاف: «هناك العديد من المفاجآت للجماهير التي ستحضر المباراة كما أنه سيكون هناك حفل غنائي قبل اللقاء يحييه المطرب أحمد سعد».

وأتم: «الجميع خلف حسام حسن ويدعمه وعلى رأسهم هاني أبو ريدة، وسننفذ جميع طلباته وسندعو الجيل الذي تأهل لمونديال 1990 لحضور مباراة غينيا بيساو».

وتعود بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة مساء اليوم، الخميس، استعدادا للمواجهة الأخيرة في التصفيات أمام منتخب غينيا بيساو.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.


