حزب الأغلبية في المغرب يؤكد تفهم الحكومة لاحتجاجات جيل زد ويفتح باب الحوار

أكد حزب الأغلبية الحكومية في المغرب أن الحكومة "تنصت لتعبيرات الشباب في الفضاءات العامة والإلكترونية، وتتفهم المطالب الاجتماعية التي رفعتها احتجاجات جيل زد".



وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان أعقب اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة عزيز أخنوش رئيس الوزراء على استعداد الحكومة للتجاوب عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وبحث حلول عملية قابلة للتنفيذ، بحسب صحيفة "هسبريس".

وتواصلت لليوم الرابع على التوالي، احتجاجات "جيل زد" بعدد من المدن المغربية، بينها الدار البيضاء والرباط والمحمدية وتمارة وأكادير وإنزكان وطنجة، حيث جرى التشديد على مطالب تحسين الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

ووفق موقع "بلبريس" المحلي، شهدت مدينة تمارة الثلاثاء توترا بعد تراشق بالحجارة. وعلى خلفية هذه التحركات، كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلنت توقيف 24 شخصا يوم الأحد الماضي إثر عرقلة السير بالطريق السيار الداخلي للمدينة.



وتقرر متابعة 18 منهم في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة السير وتعطيله، إضافة إلى تهم استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض، بينما أحيل ستة قاصرين إلى المستشار المكلف بالأحداث، كما جرت متابعة آخرين في حالة سراح مقابل غرامات مالية.



وأكدت السلطات القضائية أن هذه المتابعات "تأتي في سياق الحرص على ضمان ممارسة الحريات العامة ضمن الضوابط القانونية، مع التصدي لكل أفعال تعرقل السير أو تمس بحقوق المواطنين".