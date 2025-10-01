إحصاءات رسمية: انخفاض غير مسبوق في عدد سكان قطاع غزة

استعرض جهاز الإحصاء الفلسطيني، أوضاع كبار السن (60 سنة فأكثر) في المجتمع الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وتحت شعار "تمكين أصوات كبار السن من أجل مستقبل شامل".

ويأتي اليوم العالمي لكبار السن في فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان، فمنذ السابع من أكتوبر من العام 2023، تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رافقها ارتكاب مجازر ودمار للمباني والمنشآت والبنية التحتية في القطاع، في ظل انعدام الخدمات الصحية والغذائية الأساسية.

حتى اليوم، راح ضحية هذا العدوان أكثر من 65 ألف شهيد، ما يشكل ما نسبته 2.9% من إجمالي سكان القطاع الذين كانوا يقيمون في القطاع عشية العدوان الإسرائيلي، منهم حوالي 7% من كبار السن.

كما نزح نحو مليونَيْ فلسطيني من بيوتهم، من أصل نحو 2.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في القطاع عشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

غير أن الأضرار الطويلة الأمد الناتجة عن هذا العدوان، التي ستخلف آثاراً اقتصادية وديموغرافية واجتماعية ونفسية سلبية وعميقة، ستطال معظم فئات الشعب الفلسطيني في القطاع، فيما تشير التوقعات إلى أنها ستستمر لفترات زمنية طويلة بعد انتهاء العدوان.

أما عدد الشهداء في الضفة الغربية، فقد وصل إلى 1042 شهيداً، منهم حوالي 1.3% من كبار السن، أما غالبية الشهداء، فقد كانت من الشباب والأطفال، حيث بلغت نسبة الشهداء دون سن 30 سنة نحو 75%.

وفقًا للتقديرات السكانية المنقحة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد قُدر عدد السكان بحوالي 5.5 مليون نسمة، منتصف العام 2025، منهم نحو 336 ألف نسمة من كبار السن (60 سنة فأكثر)؛ أي ما نسبته %6 من إجمالي السكان، منهم نحو 108 آلاف من كبار السن في قطاع غزة، يشكلون ما نسبته 5% من إجمالي سكان قطاع غزة.

في حين بلغ عددهم في الضفة الغربية نحو 228 ألف من كبار السن؛ أي ما نسبته 6% من إجمالي سكان الضفة الغربية، وبلغت نسبة الجنس بين كبار السن حوالي 93 ذكر لكل 100 أنثى، ما يعكس ارتفاع عدد الإناث مقارنة بالذكور نتيجة ارتفاع معدلات الوفيات بين الرجال.

وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أعداد كبار السن في فلسطين خلال السنوات القادمة، فإنه يتوقع أن تبقى نسبتهم منخفضة وفي ثبات؛ إذ لن تتجاوز 6% خلال سنوات العقد الحالي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه النسبة في الارتفاع بعد منتصف العقد القادم.

وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، شهد قطاع غزة تراجعًا غير مسبوق في عدد السكان، نتيجة ارتفاع أعداد الشهداء والمفقودين، ومغادرة الآلاف من السكان خارج القطاع، إلى جانب الانخفاض الحاد في معدلات المواليد.

وبحسب التقديرات السكانية الحديثة، انخفض عدد سكان القطاع إلى نحو 2,129,724 نسمة للعام 2024، بتراجع نسبته 6% مقارنة بالتقديرات السكانية لمنتصف العام 2024، وانخفض إلى 2,114,301 نسمة منتصف العام 2025 بانخفاض نسبته 10% مقارنة بالتقديرات المعدة سابقاً قبل العدوان الإسرائيلي لمنتصف العام 2025.