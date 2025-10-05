وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في 3 أيام

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن حرب غزة لم تنته بعد رغم موافقة إسرائيل وحركة حماس على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع.

وصرح روبيو لشبكة إن.بي.سي نيوز عن إطلاق سراح المحتجزين في غزة: «سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية»، وفق وكالة رويترز.

ونوه الوزير الأمريكي، بأن حركة حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مشيرًا إلى اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس.

وعبر روبيو، عن أمله في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بذلك بسرعة كبيرة.

وأشار إلى أنه لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية وهي مرحلة نزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة.

وسبق أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن قواته ستعيد التمركز، لكنها ستستمر في السيطرة على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل قطاع غزة.

وقال كاتس في خطاب ألقاه في القدس، إنه قد يبَشّر عائلات الأسرى قريبًا بعودة جميع المحتجزين، الأحياء والأموات على حد سواء، وفقا لمبادرة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأضاف أنّه في نهاية خطة ترامب سيتم نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، كما سيبقى الجيش في مناطق سيطَرَة لحماية المستوطنات وسيعمل ضد أي تهديد، وفق زعمه.