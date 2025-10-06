الأمين العام للاتحاد الجيبوتي: منتخب مصر بين الأفضل في إفريقيا ونسعى لتحقيق المستحيل

أكد مهدي مؤمن، الأمين العام للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، والمقررة يوم الأربعاء المقبل 8 أكتوبر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون اختباراً صعباً لمنتخب بلاده أمام أحد أقوى منتخبات القارة.

وقال مؤمن في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "منتخب مصر يُعد من أفضل المنتخبات في إفريقيا، ويملك تاريخاً كبيراً، لكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل. منتخبنا شاب ويمتلك طموحاً كبيراً لتقديم مباراة قوية ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة".

وأضاف أن منتخب جيبوتي اعتاد خوض مبارياته الدولية في المغرب، موضحاً: "لا يوجد سبب لتغيير ملعبنا المعتاد، لذلك وافقنا على إقامة اللقاء هناك دون تردد".

وعن العلاقات الثنائية بين الاتحادين المصري والجيبوتي، أكد مؤمن أنها تسير في أفضل حالاتها، قائلاً: "العلاقة بين الاتحادين ممتازة، وهناك احترام وتعاون كبير بين الجانبين، برئاسة السيد هاني أبو ريدة".

وبسؤاله عن طموحات منتخب جيبوتي في المباراة المقبلة، أوضح الأمين العام: "هدفنا أن نقدم أداءً مشرفاً أمام أحد كبار القارة، ونتمنى أن نحصل على نتيجة إيجابية تليق بسمعة الكرة الجيبوتية".

وتحدث مؤمن عن تقييمه لمسيرة منتخب بلاده في التصفيات قائلاً: "نحن فريق واعد نسير بخطوات ثابتة نحو التطور. الأداء يتحسن تدريجياً رغم صعوبة المنافسات".

وعن رأيه في المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، أشاد مؤمن بالمدرب الوطني قائلاً: "منتخب مصر يقدم أداءً قوياً تحت قيادة حسام حسن، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وهما من أخطر اللاعبين في القارة".

واختتم الأمين العام للاتحاد الجيبوتي حديثه بالإشادة بالمستوى العام للتصفيات، قائلاً: "أعتقد أن منتخبي المغرب وتونس ضمنا التأهل مبكراً، وسنرى من سيلحق بهما في الجولات المقبلة. علينا أن نتحلى بالصبر لنرى الصورة النهائية لممثلي إفريقيا في المونديال".

يُذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، ويحتاج للفوز على جيبوتي لحسم تأهله رسمياً إلى كأس العالم 2026، فيما يحتل منتخب جيبوتي المركز الأخير بنقطة واحدة.