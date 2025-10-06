روسيا تنفي اتهامات بالضلوع في حوادث مسيرات فوق ألمانيا

نفت روسيا، اتهامات بالضلوع في حوادث رصد طائرات مسيرة في الأجواء الألمانية، بعد تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والتي ألمح فيها إلى احتمال أن تكون تلك الطائرات موجهة من موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" اليوم الاثنين: "في أوروبا هناك كثير من الساسة الذين يميلون في الوقت الحالي إلى تحميل روسيا مسؤولية كل شيء، وهم يفعلون ذلك دائمًا من دون دليل، وعلى نحو جزافي".

وأضاف بيسكوف، في إشارة إلى تصريحات ميرتس: "القصة المتعلقة بهذه الطائرات المسيّرة غريبة بالفعل، لكن لا يوجد أي سبب لتوجيه اللوم إلى روسيا بشأنها".

وصرح ميرتس، مساء أمس الأحد، في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية، بأن هناك "افتراضًا" بأن جزءًا كبيرًا من تلك الطائرات يُدار على الأرجح من روسيا، وأضاف: "نحن نعلم أن بوتين يريد اختبارنا".

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد قال يوم الخميس الماضي، إن الادعاءات ضد روسيا تهدف إلى تأجيج التوتر في أوروبا ودفع القارة إلى زيادة إنفاقها العسكري.

كما رفض، خلال منتدى حضره ضيوف دوليون، اتهامات بأن روسيا تخطط لمهاجمة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفًا الاتهامات بالهراء.