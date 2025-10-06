ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025

أعلن معهد كارولينسكا السويدي، اليوم الاثنين، فوز كل من ماري إي. برونكو، وفريد رامسديل، وشيمون ساكاجوتشي بـ جائزة نوبل في الطب لعام 2025، تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بجهاز المناعة.

يذكر أنه العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الباحثين الأمريكيين فيكتور أمبروس وجاري روفكون لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الميكرو ودوره في تنظيم الجينات.

وتفتتح جائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب تقليديا الأسبوع السنوي لإعلانات جوائز نوبل. وفي الأيام التالية، سيجري الكشف عن الفائزين بجوائز الفيزياء، والكيمياء، والآداب، والسلام، والاقتصاد.

وسيجري تقديم جوائز نوبل رسميا في 10 ديسمبر، الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1833-1896)، مخترع الديناميت ومؤسس الجوائز. وتحمل كل جائزة هذا العام قيمة نقدية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1ر1 مليون دولار أمريكي).