 ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 1:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 1:02 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 1:02 م

أعلن معهد كارولينسكا السويدي، اليوم الاثنين، فوز كل من ماري إي. برونكو، وفريد رامسديل، وشيمون ساكاجوتشي بـ جائزة نوبل في الطب لعام 2025، تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بجهاز المناعة.

يذكر أنه العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الباحثين الأمريكيين فيكتور أمبروس وجاري روفكون لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الميكرو ودوره في تنظيم الجينات.

وتفتتح جائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب تقليديا الأسبوع السنوي لإعلانات جوائز نوبل. وفي الأيام التالية، سيجري الكشف عن الفائزين بجوائز الفيزياء، والكيمياء، والآداب، والسلام، والاقتصاد.

وسيجري تقديم جوائز نوبل رسميا في 10 ديسمبر، الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1833-1896)، مخترع الديناميت ومؤسس الجوائز. وتحمل كل جائزة هذا العام قيمة نقدية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1ر1 مليون دولار أمريكي).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك