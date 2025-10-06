سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو استقالته، بعد ساعات معدودة على إعلان تشكيل حكومته

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل الاستقالة.

وأمس الأحد، عين ماكرون حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو فيما يجهد لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريباً على تكليف لوكورنو - وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

وكان لوكورنو يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم جداً، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.

هذا وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، لكن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.

وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.