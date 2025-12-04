سقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه أمام سندرلاند، بهدف لمثله، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وعانى الريدز طوال الشوط الأول في فك طلاسم الدفاع المنظم للضيوف، في وقت جلس فيه النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء بعد استبعاده من التشكيل الأساسي، لينتهي الشوط دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الهولندي آرني سلوت بصلاح بحثًا عن الحلول الهجومية، إلا أن سندرلاند باغت أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 67 عبر شمس الدين طالبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورد ليفربول بتعديل النتيجة في الدقيقة 81 بواسطة النيران الصديقة، بعدما سدد فلوريان فيرتز كرة من داخل المنطقة ارتطمت بمدافع سندرلاند نوردي موكيلي وسكنت الشباك، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل.

وضغط ليفربول بقوة في الدقائق الأخيرة أملاً في خطف الفوز، غير أن صلابة الدفاع وتكتل لاعبي سندرلاند داخل منطقة الجزاء حرما أصحاب الأرض من الهدف المنشود، لتنتهي المواجهة بتعادل إيجابي 1-1.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل سندرلاند إلى 23 نقطة في المركز السادس.