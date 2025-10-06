وفد من الجامعة العربية يزور الحائز على نوبل للسلام أدولفو بيريز إسكويفل بالأرجنتين

زار وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفير د.حسين الهنداوي- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المفكر والفنان الأرجنتيني أدولفو بيريز إسكويفل، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 1980، في مقر إقامته بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك تقديراً لمسيرته النضالية الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضته للديكتاتوريات العسكرية في مختلف أنحاء العالم.

وخلال اللقاء، عبر الوفد عن تقدير الأمة العربية لمواقفه الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، ولجهوده في المطالبة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 2024.

وأشاد أعضاء الوفد بموقف إسكويفل الشجاع، الذي أدى إلى إتخاذ الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي قراره بإلغاء زيارة نتنياهو إلى الأرجنتين، رغم ما يجمعهما من تحالف سياسي معروف.

وفي ختام الزيارة، نقل الوفد إلى إسكويفل تحية تقدير وإحترام من جامعة الدول العربية والشعوب العربية إلى الشعب الأرجنتيني، تقديراً لمواقفه الداعمة للعدالة وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة.