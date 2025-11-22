مجموعة إيرانية تكشف بيانات حساسة لموظفين أمنيين إسرائيليين وتعلن مكافأة مالية لاعتقالهم

نشرت مجموعة الهجمات الإلكترونية الإيرانية "حنظلة"، اليوم السبت، معلومات شخصية عن موظفين في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، معلنة مكافأة مالية كبيرة مقابل أي معلومات "تؤدي مباشرة إلى اعتقالهم".

وتشمل البيانات المنشورة صور الموظفين، وأسماءهم، ومناصبهم، وأرقام هواتفهم، وحسابات بريدهم الإلكتروني، إضافة إلى عناوين مساكنهم، مع وضع عبارة: "مطلوب! مكافأة 10,000 دولار"، وفق ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

ويأتي نشر هذه المعلومات بعد يوم واحد من قيام موقع معادٍ لإسرائيل، مجهول المصدر، بعرض مكافآت تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات لاغتيال علماء وأكاديميين إسرائيليين.

ويعرض الموقع قائمة طويلة تضم أسماء العلماء والأكاديميين، إلى جانب عناوينهم وأرقام هواتفهم، مدعيًا أنه يجب استهدافهم جسديًا بسبب "تعاونهم مع الاحتلال"، ومشيرًا إلى اتهامات بأن بعضهم "متهم بقتل أطفال". وحتى الآن، لم تتضح الجهة التي تقف وراء تشغيل الموقع.