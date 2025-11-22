أكسيوس: جنيف تحتضن الأحد مباحثات أمريكية أوروبية بشأن أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، أن مدينة جنيف السويسرية، ستستضيف الأحد، مباحثات بين ممثلين عن الولايات المتحدة ودول أوروبية، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المباحثات ستعقد بين مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وكلّ من أوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا.

وأوضح أن المباحثات ستناقش "خطة السلام" الأمريكية المُعدّة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يضم الوفد الأمريكي المتجه إلى جنيف؛ وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وزير الجيش دان دريسكول.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي في تصريح لـ"أكسيوس" إن واشنطن "ستواصل العمل مع الأوكرانيين لضمان أن تكون هذه الصفقة أفضل اتفاق ممكن بالنسبة لهم".

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف الموقع الأمريكي عن هويته، أنه "لا يمكننا التحدث عن مواقفهم نيابة عنهم، لكن الاتفاق نتج عن تعاون بين الولايات المتحدة والأوكرانيين والروس".

وفي ذات السياق، ذكر مسؤول أمريكي آخر للموقع، أن الصيغة النهائية للاتفاق قد تختلف قليلًا عن النسخة الأصلية، وأنهم يعقدون هذه المباحثات المباشرة أساسًا لتوضيح تلك التفاصيل.

وأشار إلى أن كييف كلّفت رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، لتمثيلها في هذه المباحثات.

والجمعة، نشرت وكالة "أسوشييتد برس"، نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن إدارة ترامب، أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، من بينها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهائيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.