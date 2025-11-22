اليابان تنتقد رسالة الصين للأمم المتحدة وتصفها بأنها بلا أساس وتدعو للحوار

انتقدت مسئولة يابانية مزاعم الصين، بأن رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي قد غيرت موقف اليابان بشأن أزمة تايوان، واصفة هذه المزاعم بأنها "بلا أساس تماما"، ودعت إلى المزيد من الحوار لمنع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.

وتعهدت الصين، باتخاذ دفاع ذاتي حازم ضد اليابان إذا "تجرأت على التدخل عسكريا في مضيق تايوان" في رسالة سلمت أمس الجمعة إلى الأمم المتحدة.

وتسعى بكين إلى حشد الدعم الدولي لموقفها في النزاع حول جزيرة تايوان ذاتية الحكم، التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وقالت ماكي كوباياشي، المتحدثة البارزة باسم الحكومة اليابانية، لوكالة بلومبرج للأنباء: "أنا على علم بهذه الرسالة.. المزاعم بأن بلدنا غير موقفه هي بلا أساس تماما"، جاء ذلك اليوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في عدم التوافق الجوهري حول فهم الطرفين لتصريحات تاكايتشي، إذ ترى الصين أن تصريحاتها التي ربطت علنًا أزمة مضيق تايوان بإمكانية نشر قوات يابانية تمثل خروجا عن عقود من الغموض الاستراتيجي، بينما تؤكد طوكيو أن ردها على سؤال افتراضي لم يغير موقف البلاد.