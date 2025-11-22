ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاقتراح الأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية ليس نهائيًا بالنسبة لكييف.

وصرّح ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كان اقتراحه نهائيًا بالنسبة لكييف، قائلا: "لا، ليس قريبًا من ذلك"، حسب وكالة "سبوتنك" للأنباء الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر، إن الخطة الأمريكية يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى أن الإدارة الأمريكية، وهي على ما يبدو، غير قادرة على الحصول على موافقة كييف، حيث لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

وأضاف بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

وأكد الرئيس الروسي أنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومُثيري الحرب الأوروبيين أن يدركوا أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتمًا في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.

وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن "على نظام كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض. إن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية. هذه تحديدًا محاولة لإكراه نظام كييف على حل سلمي، وأي إجراء إضافي لا طائل منه وخطير على كييف".