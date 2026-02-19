وزارة النقل الأمريكية: إغلاق أكثر من 550 مدرسة لتعليم القيادة بسبب إخفاقات تتعلق بالسلامة

تعتزم وزارة النقل الأمريكية، اليوم الأربعاء، الإعلان عن إغلاق أكثر من 550 مدرسة أمريكية لتعليم القيادة التجارية، والتي تدرب سائقي الشاحنات والحافلات، بعدما كشف المحققون عن توظيفها مدربين غير مؤهلين، وعدم اختبار الطلاب بشكل كاف، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالسلامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أحدث جهود الوزارة لتحسين السلامة في قطاع النقل بالشاحنات. وعلى عكس الإجراء السابق الذي اتخذته الوزارة في الخريف الماضي، والذي شمل شطب اعتماد ما يصل إلى 7500 مدرسة، من بينها العديد من المدارس المتوقفة عن العمل، فإن القرار الحالي يركز على المدارس العاملة التي تعاني من أوجه قصور كبيرة رصدها المفتشون خلال 1426 حملة تفتيشية.

وشددت الوزارة إجراءاتها ضد الولايات التي منحت رخص قيادة تجارية لمهاجرين لا يستوفون شروط الحصول عليها، وذلك منذ حادث وقع في ولاية فلوريدا في أغسطس الماضي، حيث قام سائق شاحنة، قال وزير النقل شون دافي إنه لم يكن مخولا للبقاء في الولايات المتحدة، بانعطاف غير قانوني تسبب في حادث أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

كما أدت حوادث مميتة أخرى منذ ذلك الحين، من بينها حادث في ولاية إنديانا في وقت سابق من فبراير الجاري أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، إلى زيادة حدة المخاوف بشأن السلامة.

وقال دافي إن 448 مدرسة لم تستوف معايير السلامة الأساسية، حيث رصد المفتشون مخالفات مثل توظيف مدربين غير مؤهلين، وعدم اختبار مهارات الطلاب أو تعليمهم كيفية التعامل مع المواد الخطرة، واستخدام معدات غير مناسبة لتدريب السائقين. كما قامت 109 مدارس أخرى بسحب نفسها من سجل المدارس عندما علمت باعتزام المفتشين زيارتها.

وأضاف دافي "يجب أن تثق الأسر الأمريكية بأن سائقي حافلات المدارس والشاحنات يلتزمون بكل بنود القانون، وهذا يبدأ بالحصول على تدريب مناسب قبل الجلوس خلف عجلة القيادة".