غارة وقصف مدفعي إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة رغم وقف إطلاق النار

قصفت قوات جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينتي خان يونس وغزة، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الجيش الإسرائيلي قصفت منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدة قذائف مدفعية، تزامنا مع تحليق طيران مسير في أجواء المدينة.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية شنت غارة جوية عنيفة وسط مدينة خان يونس فجرا.

كما شهد شرق مدينة غزة غارة لطائرات إسرائيلية، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار من طائرات مروحية.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن إن الحكومة صادقت رسميا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ليلة الخميس عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، والتي تقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 مواطنا، بينهم 154 طفلا.