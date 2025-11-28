غادرت بعثة المنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة كأس العرب، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى قطر للمشاركة في البطولة، التي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر منافسات البولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن.

ويبدأ المنتخب مشواره بمواجهة الكويت في افتتاح مباريات هذه المجموعة بتاريخ 2 ديسمبر على ملعب لوسيل، ثم يواجه منتخب الإمارات في 6 ديسمبر بالجولة الثانية على ملعب لوسيل أيضاً ثم يختتم مشواره في الدور الأول أمام منتخب الأردن في 9 من نفس الشهر على ملعب البيت في الخور.

وكان المنتخب قد اختتم تدريباته أمس بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بقيادة حلمي طولان المدير الفني، وشهد المران منافسة شديدة بين اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الأول في الدوحة غداً على ملعب "العقلة 1"، استعداداً لمواجهة منتخب الكويت في ضربة البداية بالبطولة.