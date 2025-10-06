ضابط إسرائيلي بارز يهاجم أداء سلاح المشاة في 7 أكتوبر

هاجم ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أداء سلاح المشاة صبيحة 7 أكتوبر 2023، واصفًا ما جرى بالأمر المخجل، وذلك بعد تمكن مقاتلي حماس من هزيمة فرقة غزة والسيطرة على مقر الفرقة في الغلاف.

وقال مسئول شعبة الدراسات العملياتية في جيش الاحتلال الإسرائيلي جاي خازوت، إن المجتمع الإسرائيلي لم يحصل بعد عامين من الحرب على تفسير بشأن ما حصل يوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف خازوت: "كيف تمكّن مقاتلو حماس من هزيمة فرقة كاملة من الجيش؟.. يجب التحقيق في ذلك بعمق، ويجب على الجيش تقديم تفسيرات معقولة لما حصل غير الذي ينشره بين حين وآخر، هناك أزمة ثقة خطرة بين المستوى السياسي والعسكري ولا يمكن الاستمرار بهذه الصورة".

وتحدث خازوت، عن الثقة المتآكلة بسلاح المشاة منذ حرب 1982 وحتى اليوم وأنه وبعد الاعتماد الكبير على التكنولوجيا فقد تراجع الإهتمام بقوة سلاح المشاة.

ولفت إلى الدفع بفرق عسكرية للقطاع بعد 7 أكتوبر وذلك على الرغم من كونها متآكلة وبحاجة لتفكيك ومع ذلك فقد جرى استخدامها لغايات التدمير.