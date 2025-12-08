لودريان يبلغ عون دعم ماكرون لتسمية السفير كرم لرئاسة الوفد اللبناني في الميكانيزم

أبلغ الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، رئيس الجمهورية جوزف عون دعم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للخطوات التي اتخذها عون بتسمية السفير السابق سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني في اللجنة التقنية العسكرية للبنان" الميكانيزم"، وتفعيل عملها.

وأكّد لودريان خلال استقبال عون له اليوم الاثنين في قصر بعبدا الرئاسي، أن "بلاده تقف دائما إلى جانب لبنان في خياراته الوطنية وتدعم كل ما من شأنه أن يحقق أمنه واستقراره".

وأعرب لودريان "عن التأثير الإيجابي لزيارة البابا ليو الرابع عشر لدى دول العالم، والذي أظهر قوة لبنان وأهمية دوره، لاسيما وأن الأب الأقدس ركّز على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه."

من جهته قال الرئيس عون إن "موقفنا من تحريك اجتماعات "الميكانيزم"، يعكس رغبتنا في التفاوض لايجاد حلول دبلوماسية لأننا لا نريد مطلقا اعتماد لغة الحرب".

وأبلغ عون لودريان بأن لبنان "يرحب بأي دور فرنسي في إطار لجنة "الميكانيزم"، يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطار هذه اللجنة، والتي تهدف الى وقف الاعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية التي تحتلها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وتصحيح النقاط العالقة على الخط الأزرق."

وأبلغ الرئيس عون الوزير السابق لودريان أن لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة "الميكانيزم" في الإجراءات المطبقة في جنوب الليطاني، وفق قرار مجلس الأمن 1701."

وأعرب عن أمله في أن "يتم التوصل إلى تحديد موعد للمؤتمر المقترح لدعم الجيش والقوات المسلحة من الدول المانحة، وذلك خلال الاجتماع المرتقب في باريس في 18 ديسمبر الجاري بين ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية".