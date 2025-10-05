نتنياهو: لن ننتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل إطلاق سراح الأسرى

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنّ إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى، الأحياء والأموات.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "منتدى البطولة" الذي يضم ممثلين عن عائلات جنود قُتلوا في عملية السابع من أكتوبر وخلال الحرب على غزة.

وصرح نتنياهو خلال حديثه، بأنّ السلطة لن تكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال: "لا ممثلين عن حركة حماس ولا عن السلطة الفلسطينية سيكونون جزءًا من إدارة القطاع في اليوم التالي".

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، اجتماعًا أمنيًا عند الساعة الخامسة بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية.

ويُجرى هذا الاجتماع للمرة الأولى بمشاركة رئيس جهاز الشاباك الجديد، دافيد زيني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.