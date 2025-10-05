 نتنياهو: لن ننتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل إطلاق سراح الأسرى - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 4:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: لن ننتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل إطلاق سراح الأسرى

معا
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 3:29 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 3:29 م

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنّ إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى، الأحياء والأموات.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "منتدى البطولة" الذي يضم ممثلين عن عائلات جنود قُتلوا في عملية السابع من أكتوبر وخلال الحرب على غزة.

وصرح نتنياهو خلال حديثه، بأنّ السلطة لن تكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال: "لا ممثلين عن حركة حماس ولا عن السلطة الفلسطينية سيكونون جزءًا من إدارة القطاع في اليوم التالي".

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، اجتماعًا أمنيًا عند الساعة الخامسة بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية.

ويُجرى هذا الاجتماع للمرة الأولى بمشاركة رئيس جهاز الشاباك الجديد، دافيد زيني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك