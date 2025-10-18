برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره على حساب جيرونا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره جيرونا، في الخامسة والربع مساء اليوم السبت، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويدخل برشلونة اللقاء عقب فترة التوقف الدولي، باحثًا عن مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان أبرزها الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والهزيمة الثقيلة أمام إشبيلية في الدوري المحلي بنتيجة 4-1.

ويعاني الفريق الكتالوني من غيابات مؤثرة في صفوفه، على رأسها ثلاثي الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا، إلى جانب الحارسين تير شتيجن وخوان جارسيا، ولاعبي الوسط جافي وداني أولمو.

ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز لاستعادة الثقة ومواصلة ملاحقة ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

في المقابل، يدخل جيرونا المباراة محتلاً المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط، ويسعى لتقديم أداء قوي على ملعب مونتجويك وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الكتالوني الطامح للعودة إلى الانتصارات.

وتأتي مواجهة اليوم ضمن سلسلة من الاختبارات الصعبة لبرشلونة، قبل استضافة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، ثم الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 أكتوبر الجاري.